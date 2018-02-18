مقطع فيديو يحقق 78 مليون مشاهدة لسبب غريب

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حقق أكثر من 78 مليون مشاهدة منذ نشره على الأنترنت بعام 2016م ، يرصد إصابة عامل بناء بحالة من الفزع والرعب لحظة خروج دب عملاق أمامه.

وأظهر الفيديو ، مجموعة من الرجال ينفذون مقلبا مرعبا في صديقهم، حيث ارتدى أحدهم ملابس دب عملاق ووقف خلف المبنى وعندما جاء صديقه خرج له، مما أصابه بحالة من الفزع وراح يركض على الطريق ويسقط على الأرض من شدة خوفه وسط ضحكات الموجودين.