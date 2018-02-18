مقطع فيديو يحقق 78 مليون مشاهدة لسبب غريب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حقق أكثر من 78 مليون مشاهدة منذ نشره على الأنترنت بعام 2016م ، يرصد إصابة عامل بناء بحالة من الفزع والرعب لحظة خروج دب عملاق أمامه.
وأظهر الفيديو ، مجموعة من الرجال ينفذون مقلبا مرعبا في صديقهم، حيث ارتدى أحدهم ملابس دب عملاق ووقف خلف المبنى وعندما جاء صديقه خرج له، مما أصابه بحالة من الفزع وراح يركض على الطريق ويسقط على الأرض من شدة خوفه وسط ضحكات الموجودين.
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
والله من الرعبه شكلهم ماغير يركض ولا يناظر وراءه
جاني خبر انه لازال جاري البحث عنه
لااحد يعرف اين وصل
alfahd42[ عدد التعليقات: 14632 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايجوز ترويع اخوك المسلم
افرض انه اختل عقليا بسبب الفزع هل ستعيد له عقله
alfahd42[ عدد التعليقات: 14632 ] نشر منذ 1 ساعة
الحذر كل الحذر من تصرفات الشباب هذه لايام واللتي لايحسبون لعواقبها