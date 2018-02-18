  • الأحد 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ” إيداع ” يخفض كمية الأوراق المالية لـ ” عذيب للاتصالات “

” إيداع ” يخفض كمية الأوراق المالية لـ ” عذيب للاتصالات “

” إيداع ” يخفض كمية الأوراق المالية لـ ” عذيب للاتصالات “
علي القحطاني (صدى):

طبق مركز إيداع الأوراق المالية ” إيداع ” ، اليوم الأحد، الانخفاض في كمية الأوراق المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وخفضت شركة اتحاد عذيب للاتصالات خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها، حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة 225.95 مليون ريال بنسبة 47.82% من رأسمالها بعد التخفيض؛ نتيجة تخفيض رأس مال الشركة إلى 472.5 مليون ريال.

وستطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ” تداول ” الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وكانت هيئة السوق المالية ” تداول ” علقت، الأربعاء الماضي، سهم شركة ” اتحاد عذيب للاتصالات ” لمدة يومي عمل.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *