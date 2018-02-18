حقائب مدرسية ضد الرصاص لحماية تلاميذ أمريكا

واشنطن(صدى):

لبعث الطمأنينة في نفوس آباء تلاميذ مدينة ميامي الأمريكية، طُرحت دروع واقية من طلقات الرصاص لحقائب أطفال المدارس في مدينة ميامي مقابل 120 دولار.

وبعد حادث إطلاق النار الذي شهدته مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية مؤخرًا، أصبحت الطريقة الآمنة التي تتبعها أمريكة في الحفاظ على حياة أبناءهم هي اللجوء لشراء حقائب مدرسية مضادة للرصاص.

وأتاحت مدارس فلوريد الخيار للآباء لشراء صفائح بلاستيكية صلبة يمكن وضعها داخل حقيبة ظهر، وتكون من القوة بحيث تعترض طريق الرصاص.

و تم طرح منتجات أخرى مماثلة مثل قلنسوات وسترات مضادة للرصاص، يمكن ارتداؤها عندما يشتد البرد.

وبحسب الإحصائيات فهناك تزايد في وقوع عمليات إطلاق النار، بأمريكا مع تقلص الفترات الفاصلة بين وقوع كل حادث قاتل وآخر خلال الأعوام الأخيرة.