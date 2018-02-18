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الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول استخبارات تنظيم داعش فى كركوك

الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول استخبارات تنظيم داعش فى كركوك
بغداد(صدى):

ألقى المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية في محافظة كركوك، السبت ، القبض على مسئول استخبارات تنظيم “داعش فى ولاية كركوك”.

وقال مدير المكتب العقيد أركان حمد لطيف ، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الليلة ، إنه بناء على معلومات استخبارية من مكتب المفتش العام فى كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية وبعد التفجير الإرهابى الذى شهده قضاء داقوق يوم أمس عقب انفجار عبوة ، تمكنت القوات الأمنية من جمع المعلومات والتحرك نحو هدف مهم وهو مسئول استخبارات ولاية داعش فى كركوك فى احدى المواقع.

وأضاف :” أن هذا الشخص هو الآن تحت قبضة قواتنا وسيحال للقضاء لينال جزائه العادل” ، مشيرا إلى أن العملية نفذت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم.


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