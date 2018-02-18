بالصور.. المكسيك تشيع جثامين 13 شخصا راحوا ضحية تحطم مروحية وزير الداخلية

مكسيكو(صدى):

شيع الشعب المكسيكي جثمان 13 شخصا لقوا مصرعهم، فى تحطم مروحية وزير الداخلية المكسيكى الفونسو نافاريتى، فيما كان متوجها إلى المنطقة التى شهدت زلزالا ، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وقالت السلطات القضائية فى ولاية واكساكا (جنوب) حيث وقع الحادث مساء الجمعة، “انتشلنا فى المكان جثث 12 شخصا: 5 نساء و4 رجال وفتاتان صغيرتان وفتى صغير، وتوفى شخص اخر فى المستشفى” فيما أصيب 15 أخرون.

وأكد وزير الداخلية الفونسو نافاريتى لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط، وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر قال إن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.