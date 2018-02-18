إنهاء تركيب 9 مختبرات لمدارس تعليم العلا

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة العلا ممثلة بقسم التجهيزات ،إنهاء تركيب 9 مختبرات للمرحلة الابتدائية لمدارس البنين والبنات.

هذا وبالإضافة إلى تركيب وتثبيت مختبر مجمع ابتدائية ومتوسطة وثانوية الحجر للبنات ، وكذلك مختبر الفيزياء بالمتوسطة الرابعة والثانوية الثالثة.

جاء ذلك في إطار جهود إدارة التجهيزات المدرسية بالوزارة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف التربوية.

وأوضح رئيس قسم التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم الأستاذ صالح بن سالم جار الله بأن الإدارة تعكف على تركيب وتجهيز العديد من المختبرات لتكون رفيدة مهمة في تدريس العلوم.