إجراء مناورات عسكرية أواخر فبراير في فنزويلا

كاراكاس(صدى):

أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، السبت، عن مناورات عسكرية ستجرى يومى 24 و25 فبراير يشارك فيها أيضا مدنيون بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات الخارجية المحتملة.

وقال مادورو فى بيان “لقد امرت القوات المسلحة بالاشتراك مع شعبنا، فى اتحاد مدنى عسكري، باجراء مناورات اندبندنسيا العسكرية 2018، (يومي) السبت 24 والاحد 25 فبراير”.

وأوضح أن هذه المناورات السنوية ستعمل على “تحسين كفاءة المعدات وحركة القوات والدبابات والصواريخ والطائرات والمروحيات” وتعزيز “الروح الوطنية”، وجاء الاعلان عن مناورات العام 2018 غداة اتهامات اطلقها مادورو ضد كولومبيا.

وكان الرئيس الفنزويلى اتهم الجمعة الجيش الكولومبى بتدريب فنزويليين بهدف القيام باستفزازات تؤدى الى اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.