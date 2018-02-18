هجوم من الجماهير على إدارة ولاعبي ” الرائد”

نواف السالم(صدى):

هاجمت جماهير نادي الرائد عددا من لاعبي فريقها الأول لكرة القدم عقب الخسارة بهدف دون مقابل أمس الأول أمام نظيره الاتفاق ضمن الجولة 22 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وجاءت ردة فعل الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلين: نحمل اللاعبين هذه الخسارة التي لا نستحقها وهم “بانقورا، شيكابالا، أمورا، السوادي، صقر عطيف”، خصوصا الأخير الذي لم يتعامل مع الفرص التي أتيحت له بالصورة المطلوبة كما ينبغي، كانت ستغير الكثير لو تعامل معها كما يجب.