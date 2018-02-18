البلديات: تراجع إصدار تراخيص المنشآت الغذائية 25 % في 2017

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وفقًا لبيانتها الأولية ، أن إصدارات تراخيص المنشآت الغذائية في المملكة تراجعت بنسبة 25 % خلال العام الماضي 2017م.

و بلغ عدد التراخيص خلال العام الماضي 21 ألف ترخيص جديد، مقارنة بـ 28 ألف ترخيص للعام السابق له، وشملت التراخيص المطاعم، المطابخ، البوفيهات، وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع المواد الغذائية.

وأوضحت الوزارة أن التراخيص لعام 1438هـ على النحو التالي، 21.658 ترخيصا جديدا لأول مرة، و45142 ترخيصا تجديدا و138 ترخيصا مؤقتا.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى لعام 1438هـ بعدد 28942 ترخيصا بلديا لمنشآت المواد الغذائية تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 14497 ترخيصا ثم منطقة المدينة المنورة بـ 5530 ترخيصا بلديا.