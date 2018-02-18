حقيقه مقطع فيديو موظف في تعليم سراة عبيدة الذي يستهزأ بمسن

نايف العضياني(صدى):

كشفت مصادر خاصه لـ ” صدى ” حقيقه مقطع الفيديو المتداول عن موظف في تعليم سراة عبيدة يستهزأ بمسن.

واتضح أن المسن ”ع، م” والشخص الذي ظهر معه في المقطع “ ح، ش ” والذي صور المقطع” خ، ا ” كانوا ضحية للضجيج الإعلامي،وأنهم تفاجأوا بتفسير ماحدث، وابدوا ذهولا كبيراً فالأمر لايتعدى الفكاهة والتندر فقط.

وأكدوا أن المقطع لو لم يجتزأ منه لظهرت فيه روح فكاهة المسن وعبارات عديدة قد يفهمها البعض بالقوية.

وأكدت المصادر أن العلاقة بين الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو تمتد إلى 40 عام ويمكن وصفها بالأخوية، والغريب أن هناك لقاءات عدة جرت بين الأطراف بعد تصوير ذلك المقطع.

ومن جانب آخر، أعرب عدداً من التربويين،عن اندهاشهم مماحدث، فقالوا : ” المسن معروف عنه حبه للمرح والدعابة، وايضاً “ ح . ش ” عرف عنه الأخلاق الفاضلة والتعامل الراقي “.

بينما ناشد عدداً من الأهالي الجهات المعنية أن تنقل الصورة الحقيقية لأمير عسير، رافعين أسمى آيات الشكر والعرفان لحرص سموه على جميع مكونات المجتمع، واصفينه بـ ” اميرنا المحبوب ”.