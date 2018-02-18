بالتفاصيل.. المنتخب السعودي للتايكوندو يحصد 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الفجيرة

سعيد العجل(صدى):

حقق لاعبو المنتخب السعودي للتايكوندو في بطولة الفجيرة الدولية G1 وبمشاركة 800 لاعب يمثلون 38 دولة، في اليومين 4 ذهبيات 1فضة 4 برونزيات.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:

مهند مسرع (ذهبية وزن 41)

رياض الظافري ( ذهبيه وزن 45)

هشام الدوخي (ذهبية وزن 63)

علي المبروك (ذهبية وزن 78)

عبدالاله عسيري (فضية وزن 54)

تركي علوي (برونز وزن 45)

فيصل العلي (برونز وزن 63)

عبدالله القرني (برونز وزن 73)

فهد السميح (برونز وزن 54)