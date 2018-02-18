آل الشيخ: زيارتي لنادي الرياض لم تسرني

نواف السالم(صدى):

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة: “زيارتي لنادي الرياض لم تسرني، ورأيت تسيبًا لم أرَه من قبل.. وجدت عيادة أسنان داخل منشأة النادي، وشكَّلت لجنة للتحقيق”.

وأضاف آل الشيخ في حديث لبرنامج “أكشن يا دوري”: ” مسبح النادي يؤجَّر بصفة شخصية، وهناك جنسيات مختلفة تقطن فيه”.

وأكد أنه قريبًا سيتم إعلان مشروع خيري، سيكون منارة لمدينة الرياض، ومتنفسًا لأهلها، دون الإضرار بالنادي.

للتحكيم في الدوري السعودي، وقال: “التحكيم في الدوري السعودي ليس جيدًا، لا من المحليين ولا الأجانب، لكن الموسم القادم سيكون أقوى دوري، وسيكون تاريخيًّا”.

وأضاف: أوجه الدعوة لمحمد فودة لزيارة الرياض في أقرب وقت للتباحث بخصوص التحكيم في الدوري السعودي.