إقبال واسع على خدمة النقل الترددي إلى الجنادرية

حمود العنزي (صدى):

انطلقت خدمة النقل الترددي من شرق الرياض وشماله إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية “، بمعدل رحلة كل نصف ساعة، ولاقت المبادرة إقبالاً كبيرا من الزوار.

ويتم تفويج الحافلات عبر طرق خاصة من وإلى المهرجان، ولا تتجاوز أسعار الذهاب خمسة ريالات للفرد.

وحددت موقعين لاستقبال الزوار، الأول في مواقف أسواق غرناطة مول ،على الدائري الشرقي، والثاني بجوار نادي الرياض في وادي لبن.

وأدت هذه الخدمة إلى تقليل الكثافة المرورية على الطرق، كما مكّنت الزوار من المشاركة بدون معاناة من الطرق وازدحامها.