تفاصيل زيارة وفد إماراتي للتجول في محافظات القصيم

سالم المطيري(صدى):

في جولة تعد الثانية من نوعها ،بدأ وفد إماراتي زيارة إلى محافظة الرس، ضمن جولة في عدد من محافظات القصيم، بتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجول الوفد المتكون من 37 شخصاً في ” أركان القلعة ” واستمع لشرح من صاحبها عن المقتنيات التراثية النجدية، والحرف القديمة مثل صناعة الخوص وغيرها، التي مارسها الآباء والأجداد في الماضي، كما شملت جولتهم في القلعة مشب القهوة العربية، والمصلى القديم، والأسواق الشعبية، والمتحف التراثي.

وتركز الجولة على المواقع التراثية والتاريخية في منطقة القصيم، وشملت زياراتهم البكيرية، وعنيزة، والبدائع، والخبراء، والرس.

يذكر أن بداية الزيارات كانت قبل ثلاث سنوات ،وبدأت بأربعة أشخاص ثم زاد عددهم.

وتم إعداد جدول زيارات سياحية لأماكن عديدة منها : قرية الخبراء وزيارة معالمها التراثية، وزيارة مقصورة الراجحي، وزيارة مزرعة العبدلية، وقلعة جدعية التراثية.

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