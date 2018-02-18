توجه لإبلاغ الجهات الحكومية بتطبيق التصنيف الإجباري للموظفين

علي العنزي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية تتجه لإبلاغ الجهات الحكومية للبدء بتطبيق التصنيف الإجباري للموظفين، بعد أن تزودها بالنسب المئوية المحددة لكل فئة.

و يتم تصنيف الموظفين، وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة؛ لتحديد المتميزين منهم ومنخفضي الأداء.،ويتم تحديد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي، تصدره وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادرأن الخدمة المدنية انتهت من دراسة تحديد هذه النسب، بما يكفل سهولة ومرونة التطبيق للجهات الحكومية.

يذكر أن الوزارة قد قررت العام الماضي عدم إلزام الجهات الحكومية برصد نِسَب مئوية محددة للتصنيف الإجباري في لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي طُبقت العام الماضي لأول مرة على موظفي وموظفات الجهات الحكومية.