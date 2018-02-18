بالفيديو.. مميزات أول ” تابلت ” بأيادٍ سعودية

عادل الحربي (صدى):

نجح فريق تقني يضم مجموعة من الشباب والشابات في تصنيع أول جهاز لوحي “تابلت” بأيدٍ سعودية؛ وذلك بعد عمل استمر عدة سنوات قبل أن يخرج مجهودهم إلى النور.

وأوضح الخبير التقني وأحد أعضاء الفريق ياسر العصيفير خلال لقاء له في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم عملوا على الفكرة منذ عدة سنوات، وقضوا 7 سنوات في تصميم برمجة الجهاز، و3 سنوات في تجميع أجزائه.

وقال العصيفير إن الجهاز لم تصنع كل أجزائه في المملكة، وإنما جمعه تقنيون سعوديون، لكنه أشار إلى أن هناك خطوة مقبلة تتمثل في تصنيع جهاز سعودي بنسبة 100%، مضيفاً أن هذا الـ”تابلت” نقلهم من مستخدمين للتقنية إلى مالكين لها، بحيث يستطيعون تهيئتها حسب احتياجاتهم لها.

وعما يميز هذا الـ”تابلت” عن غيره من الأجهزة اللوحية، كشف خالد العصيفير عن أنه يمتاز بالتحكم الدقيق جداً، ويمكن استخدامه في العملية التعليمية كبديل للكتاب المدرسي؛ حيث يستطيع المعلم التحكم فيما يطالعه الطالب أثناء الدرس، وبالتالي لا يقدر الطالب على الخروج من الدرس وتشغيل لعبة على الجهاز.