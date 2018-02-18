” الشؤون البلدية والقروية ” تحذر منسوبيها من التدخين قرب المنشآت التابعة لها

عادل الحربي (صدى):

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحذيرًا لمنسوبيها من ممارسة التدخين داخل مرافق وأروقة الوزارة والمنشآت التابعة لها.

وأكدت الوزارة على الجهات التابعة لها بضرورة وضع لوحات توعية بأضرار التدخين في الأماكن عامة.

وحددت الوزارة في تحذيرها الأماكن الممنوع فيها التدخين وهي كلا من : مواقف السيارات، وسطوح المباني، والسلالم، ودورات المياه، والمكاتب، والممرات وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال التدخين يلزم ابتعاد المدخن بمسافة لا تقل عن 15 متراً عن محيط المنشأة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق غرامات مالية قدرها 200 ريال على المخالفين بعد إقرار آلية تحصيل الغرامة من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ المشكلة بقرار مجلس الوزراء.