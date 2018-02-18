نتنياهو: كلام الرئيس البولندي عن ” جناة يهود ” خلال المحرقة فاضح

وارسو(صدى):

أثار رئيس الحكومة البولندية، السبت، موجة استياء عندما أشار إلى وجود “جناة يهود” خلال المحرقة التى استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك فى إطار دفاعه عن القانون الأخير الذى أقر فى بلاده بهدف الدفاع عن اى اتهامات لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خلال المحرقة.

ووصف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، كلام نظيره البولندى بأنه “فاضح”، وجاء كلام المسؤول البولندى ماتيوس مورافيسكى ردا على سؤال للصحافى الاسرائيلى رونين برغمان فى المانيا، الذى سأله ما اذا كان سيتعرض للملاحقة فى بولندا اذا روى تاريخ افراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعد ان وشى بهم جيران بولنديون لهم لدى الغستابو خلال الحرب العالمية الثانية.