مضاد للاكتئاب ويقي من السرطان..فوائد لاتعرفها عن ” السمسم “

متابعات(صدى):

السمسم من الحبوب المفيدة جدًا، والتي تدخل في تكوين العديد من المأكولات والمخبوزات، وله فوائد عديدة وقيمة غذائية عالية.

ويحافظ السمسم على صحة العظام والأسنان ،لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، ويستخدم أيضًا كملين للمعدة.

وتحتوي حبوب السمسم على الألياف، وهو أمر مهم للحفاظ على الجهاز الهضم، فإنه يساعد على الحفاظ على هضم صحي عن طريق تحسين حركات الأمعاء واستهلاك بذور السمسم منع الإمساك والإسهال، وسوف يقلل أيضا من فرص أمراض الجهاز الهضمي والسرطان.

ويساهم السمسم أيضًا في منع أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الدم، الثدي، القولون، البنكرياس، الرئة وسرطان البروستاتا، لديه القدرة على الوقاية من السرطان لأنه من الآثار المضادة للسرطان من المغنيسيوم والفيتات التي تقلل من تأثير الجذور الحرة.

وتتكون بذور السمسم من المغنيسيوم الذي يساعد على تقليل فرص مرض السكري ويساعد أيضا في إدارة أعراض مرض السكري، ويساعد في تنظيم الأنسولين ومستويات الجلوكوز في الجسم.

ويحتوي على كميات عالية من الزنك، مما يساعد في تقوية الشعر والجلد والأنسجة العضلية، زيت بذور السمسم يساعد في منع الشيب المبكرة للشعر ويقلل من علامات الشيخوخة وعلامات حرق على الجلد.

وأيضًا يحتوي على فيتامين B1 التي لديها خصائص تساعد في أداء الأعصاب المناسبة ونقص فيتامين B1 يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، وتقلبات المزاج وتشنجات العضلات.

السمسم، الاكتئاب، السرطان