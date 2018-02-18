اليوم ريال مدريد يخوض مباراة بيتيس وسط معنويات مرتفعة

ماجد محمد(صدى):

في معنويات مرتفعة وأجواء طبيعية، يخوض فريق ريال مدريد اليوم مباراة مع فريق ريال بيتيس.

ويلعب، اليوم أيضًا، سوسييداد مع ليفانتي، اتلتيكو مدريد مع اتلتيك بلباو، واسبانيول مع فياريال، على ان تختتم المرحلة، غدًا، بلقاء خيتافي مع سلتا فيجو.

وكان برشلونة تغلب على مضيفه ايبار، أمس، بهدفي الاوروجوياني لويس سواريز (16) وجوردي البا (88).

ورفع برشلونة المتصجدر رصيده الى 62 نقطة بينما بقي ايبار السابع، والذي طرد منه فابيان أورينّالا (66)، على 35 نقطة.

من جهته، استعد اشبيلية لمواجهة مانشستر يونايتد الانجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال، الاربعاء، بفوز صعب على مضيفه لاس بالماس 2-1، أمس ايضًا.

وسجل الفرنسي وسام بن يدر (35) وبابلو سارابيا (50) لاشبيلية، والارجنتيني جوناثان كاييري (82 من ركلة جزاء) للاس بالماس.