العناني: قصف ” عفرين ” بالكيماوي جريمة جديدة تضاف لسجل أردوغان

القاهرة(صدى):

وصف أحمد العنانى ، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، الهجوم الكيماوي الذي قامت به قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مدينة عفرين السورية بأنه عمل غير انساني ، مؤكدا أنه يتعارض مع القانون الدولى والاتفاقيات الدولية ة ليس فحسب وإنما أيضا يتنافى مع كافة حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية.

وصنف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في تصريحات خاصة ل”صدي البلد” مافعلته قوات الرئيس التركي بأنه جريمة جديدة من الجرائم التي يرتكبها النظام العثماني ضد الشعب الكردي الذي يعاني معاناة كبري من التعامل التركي ضده ، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لإدانة تلك الجريمة النكراء والعمل على عدم تكرارها من جديد.