مواطنون يطالبون بتغليظ العقوبات على المتهورين في السرعة

عادل الحربي (صدى):

تزامنًا مع إعلان القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه سيتم البدء فعليًا في إعادة تحديد السرعات على بعض من الطرق السريعة، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم على أن تكون ” المركبات الصغيرة 140 كلم/س، والحافلات 100 كلم/س، والشاحنات 80 كلم/ س “،طالب العديد بفرض عقوبات صارمة للمتهورين في السرعة.

وأكد المواطنون أن المتهورين في الطرق الرئيسة وشوارع المدن، تسببوا في قتل الأبرياء، بسبب تهور السرعة في الطرق، فضلاً عن الأضرار التي تتعرض لها عائلة هذا المتهور.

وطالبوا بتغليظ العقوبات لجميع المتهورين الذين يتم رصد سرعتهم في الطرق والشوارع، لضمان سلامة الجميع.