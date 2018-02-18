منها القدرة على امتصاص الغضب..أبرز الصفات التي تجذب المرأة للرجل

متابعات(صدى):

كثيرًا ما يبحث الرجال عن أبرز الصفات التي تنجذب إليها النساء فيهم، وينتابهم الشعور بالقلق تجاه ما إن كانت ستنجذب النساء لهم أم لا.

وبحسب موقع” بولد سكاي ” الهندي، فهناك بعض الصفات التي تجذب الكثير من النساء ومنها: الغيرة، والشخصية القوية، بجانب الحنية والتفهم.

وأيضًا يجب أن تتوفر للرجل القدرة على امتصاص عضب المرأة، ويكون متميز بالهدوء في التعامل.

كما تنجذب النساء إلى الرومانسية والاهتمام، والرجل الصبور، والذي لديه القدرة على التعامل مع الأمور بحكمة.

كل هذه الصفات السابق ذكرها يضاف إليها أيضًا الاهتمام بالمظهر الخارجي، فكلما كان الرجل مهندما بجانب الصفات المذكورة، كلما انجذبت المرأة لتجد فيه الشخص المثالي.