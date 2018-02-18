” مانقص مال من صدقة ” ..صاحب بقاله يقدم الخبز مجانًا كل جمعة
في محاولة لنشر ثقافة العمل التطوعي، والإيثار، خصص صاحب بقالة بتبوك، يوم الجمعة من كل أسبوع لتقديم الخبز مجانًا للزبائن.
وأوضح صاحب البقالة أنه يفعل ذلك منذ 3 سنوات تقريبًا ، قائلا : ” أردت أن يرى أبنائي ما أصنع لوالدَي – رحمهما الله -؛ فيعملا بصنيعي معي في تقديم الخبز مجانًا “، مضيفًا : ” أهدف أيضًا إلى نشر ثقافة العمل التطوعي المجتمعي “.
وأكد أنه لا يتم التدخل في تحديد كميات الخبز للفرد الواحد، قائلا :” الخبز متاح للجميع، وبالكمية المرغوبة، ولا نتدخل في تحديد الكميات لعدم إحراج الناس، ولتوافره بكمية كبيرة “.
واستكمل: ” هم بأنفسهم من يؤثرون ولا يأخذون إلا ما يحتاجون، وهنا ننمي بعض القيم، مثل القناعة وعدم التبذير والإيثار”.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح الخير:-
الله يكتب لنا وله الأجر والثواب.
والله يجزاه خير.