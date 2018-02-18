” مانقص مال من صدقة ” ..صاحب بقاله يقدم الخبز مجانًا كل جمعة

محمود البلوي(صدى):

في محاولة لنشر ثقافة العمل التطوعي، والإيثار، خصص صاحب بقالة بتبوك، يوم الجمعة من كل أسبوع لتقديم الخبز مجانًا للزبائن.

وأوضح صاحب البقالة أنه يفعل ذلك منذ 3 سنوات تقريبًا ، قائلا : ” أردت أن يرى أبنائي ما أصنع لوالدَي – رحمهما الله -؛ فيعملا بصنيعي معي في تقديم الخبز مجانًا “، مضيفًا : ” أهدف أيضًا إلى نشر ثقافة العمل التطوعي المجتمعي “.

وأكد أنه لا يتم التدخل في تحديد كميات الخبز للفرد الواحد، قائلا :” الخبز متاح للجميع، وبالكمية المرغوبة، ولا نتدخل في تحديد الكميات لعدم إحراج الناس، ولتوافره بكمية كبيرة “.

واستكمل: ” هم بأنفسهم من يؤثرون ولا يأخذون إلا ما يحتاجون، وهنا ننمي بعض القيم، مثل القناعة وعدم التبذير والإيثار”.