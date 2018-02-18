تفاصيل الإطاحة بـ 4 برماويين اختطفوا فتاة وتناوبوا اغتصابها في الشميسي بمكة
أطاحت شرطة المدينة المقدسة بـ 4 برماويين؛ لاتهامهم باختطاف فتاة من بني جلدتهم واغتصابها وتصويرها عارية في منطقة الشميسي.
وبدأت الواقعة مع قيام شابين بترصد الضحية البالغة من العمر 30 سنة، وشقيقتها الصغرى أثناء خروجهما في ساعة متأخرة من منزلهما وسيرهما بأحد الأسواق التجارية بشارع المنصور في مكة.
وأكدت مصادر أن الشابين قاما بخطف المجني عليها وإدخالها إلى السيارة والانتقال بها لمنطقة الشميسي على طريق (مكة- جدة)، قبل أن يشتركا مع اثنين آخرين في الاعتداء عليها وتمزيق ملابسها واغتصابها وتصويرها لمنعها من فضح أمرهم.
ولفتت إلى أن الجناة قاموا بإلقاء الضحية خلف أسواق الأسماك بعد الانتهاء من جريمتهم، موضحةً أن الشرطة نجحت في القبض عليهم، كما عثرت بحوزتهم على مقاطع وصور لاغتصاب الضحية، قبل أن تودعهم بمركز شرطة المنصور وتحيلهم إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم.
ابو سليم[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنهم الله ولعنهم اللاعنون
ياليتني انا اللي احقق معاهم صدقوني اخليهم يتمنوا الموت مايلقوه
في بلد الحرمين وفي مكه ودخلاء علينا تفو على وجيهكم يا اوسخ جنس إلا من رحم ربي
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكل لا يوجد عقوبات المغتصب
سجن و تعهد
كان زمان[ عدد التعليقات: 2450 ] نشر منذ 1 ساعة
الأمور واضحة .. السيف الأملح ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15784 ] نشر منذ 1 ساعة
الموضوع لا يحتاج تحقيق بل ضرب اعناقهم بالسيف والتخلص من شرهم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4020 ] نشر منذ 52 دقيقة
استغفر الله
يعني في بورما وهي اراكان المسلمة الجريحة
البوذيين يغتصبون امهاتكن واخواتكن حتى حملن السفاح
اجنة في بطونهن وتأتون انتم يا حثالة يا نجس تغتصبون
بني جلدتكن وفي بلاد التوحيد لو بيدي الحل بسيط
اقدم لهم اشهى طعام مورقي وحط بينه سم الفئران
اي عمل إستخباراتي متعوب ع صح
ومكان ما يسري يمري بالهنا والعافية
وانا مسؤول امام الله عن وفاتهم
هزيم[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبي الله عليهم.
هدا افساد في الارض الله يستر علينا وعليكم.
عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين.
مفسدون في الارض هالجنسيه الا من رحم ربي.
ابورياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله عليكم يالحيونات او بالاحرى الحيونات ترفق ببعضها البعض اما انت ايها الغجري تمساح كلب ابو ست وستين كلب يالفاسد الخايس المارد برماويه كلاب سفروهم خلو البوذيين يغتصبونهم هناك بديارهم حتى يعرف ان الله حق
عبده[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 28 دقيقة
هولاء يعزر بهم امام الناس ويشهر بهم في المواقع الاجتماعية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8654 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
البرماوية خطر يهدد حياة الناس
انتشر الايدز بينهم وانتشرت الجرائم والقتل
حسبنا الله عليهم