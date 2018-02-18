تفاصيل الإطاحة بـ 4 برماويين اختطفوا فتاة وتناوبوا اغتصابها في الشميسي بمكة

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة المدينة المقدسة بـ 4 برماويين؛ لاتهامهم باختطاف فتاة من بني جلدتهم واغتصابها وتصويرها عارية في منطقة الشميسي.

وبدأت الواقعة مع قيام شابين بترصد الضحية البالغة من العمر 30 سنة، وشقيقتها الصغرى أثناء خروجهما في ساعة متأخرة من منزلهما وسيرهما بأحد الأسواق التجارية بشارع المنصور في مكة.

وأكدت مصادر أن الشابين قاما بخطف المجني عليها وإدخالها إلى السيارة والانتقال بها لمنطقة الشميسي على طريق (مكة- جدة)، قبل أن يشتركا مع اثنين آخرين في الاعتداء عليها وتمزيق ملابسها واغتصابها وتصويرها لمنعها من فضح أمرهم.

ولفتت إلى أن الجناة قاموا بإلقاء الضحية خلف أسواق الأسماك بعد الانتهاء من جريمتهم، موضحةً أن الشرطة نجحت في القبض عليهم، كما عثرت بحوزتهم على مقاطع وصور لاغتصاب الضحية، قبل أن تودعهم بمركز شرطة المنصور وتحيلهم إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم.