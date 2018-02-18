عقاريون: الرياض وجدة والشرقية لهم نصيب ” الأسد ” من مساحات الأراضي البيضاء

حمود العنزي (صدى):

أكد خبراء عقاريون أنه مازال هناك مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في مختلف أنحاء المملكة ، بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم تطويرها.

وأوضح العقاريون أن كلا من الرياض ،وجدة ،والشرقية لهم نصيب الأسد من مساحات الأراضي البيضاء والتي تزيد على ٧٠ % ، ولم يتم تطويرها لما يحتاجه التطوير من إجراءات وتصاميم تأخذ وقتاً طويلاً.

ولفتوا إلى أن تطوير الأراضي البيضاء يعتمد على وجود مستثمرين مقتنعين بجدوى العائد من هذا النوع من الاستثمار، وحاجة السوق لهذه الأراضي بعد تطويرها، ولذلك خفض قيمتها بقدر جدوى بيعها بعد التطوير، لأن تكاليف تطويرها عالية، وتحتاج إلى الوقت.