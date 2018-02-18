أسباب رحيل إنييستا إلى الدوري الصيني

نواف السالم(صدى):

فتح العرض الصيني الضخم الذي وصل إلى أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة الإسباني، والتي كشفت عنه وسائل الإعلام مؤخرا، باب التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف البارسا.

وكانت تقارير صحفية، أكدت تلقى إنييستا عرضا مغريا من نادى تيانجين الصينى والذى سوف يحصل من خلاله الرسام على مبلغ 35 مليون يورو راتبا سنويا، وأن الفريق الصينى يتنظر رد نجم البارسا على هذا العرض حتى آخر شهر مارس المقبل.

وعلى الرغم من قيام إنييستا بتجديد عقده مع برشلونة مطلع هذا الموسم، بجانب رغبته الكبيرة فى إنهاء مسيرته مع النادى الذى نشأ فيه، إلا أن هناك 3 أسباب قد تدفع اللاعب للرحيل عن الفريق الكتالونى.

1- الراتب المغرى

قد يجعل الراتب الذى عرضه النادى الصينى الضخم على إنييستا من خلال حصوله على 35 مليون يورو سنويا، يفكر فى الرحيل عن البارسا، خاصة مع وصوله إلى عمر 33 عاما، الأمر الذى يجعله يؤمن مستقبله بشكل جيد.

2- وصول كوتينيو

يعد وصول النجم البرازيلى فيليب كوتينيو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حافزا لإنييستا من أجل الرحيل، خاصة أن النادى سعى للتعاقد نجم ليفربول من أجل خلافه إنييستا فى السنوات المقبلة.

3- وداع دورى الأبطال

يعد التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا هدفا أساسيا لنجم برشلونة هذا الموسم، ولكن البارسا سوف يصطدم بفريق تشيلسى الإنجليزى فى ثمن النهائى، وفى حال وداع البطولة أمام البلوز فسيجعل نجم الفريق الكتالونى يتخذ قرار الرحيل بعد ضياع حلمه الأخير مع النادي.|