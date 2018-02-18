بالفيديو.. محمد عبده يهدي زوجته أغنية خلال حفله بمهرجان فبراير الكويت

نورة الشهري (صدى):

قدم الفنان محمد عبده، هدية إلى زوجته أم خالد وهي أغنية خلال حفله بمهرجان فبراير الكويت بدار الأوبرا والتي أثارت تكهنات محبيه ومتابعيه.

وظهر عبده على المسرح وهو على وشك أن يصدح بأغنية ” أيّوه ” التي غناها في السبعينات الميلادية، ليفاجئ المتابعين بقوله: “هذا طلب خاص من حبيبتي”، لتتعالى صيحات الجماهير الحاضرة تحية له.

وقال متابعون ومهتمون بشأن فنان العرب إنه يقصد غالبا زوجته أم خالد، الذي رافقه ابنهما خالد إلى الحفلة وشاهد والده يؤجج المسرح بأغانيه الشهيرة.