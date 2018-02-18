أحلام في ” ذا فويس ” : ” ما حدا دمرنا إلا الرجال “

نورة الشهري (صدى):

تنافست لجنة التحكيم في برنامج ” ذا فويس “، على الحصول على انضمام إحدى المواهب لفريقهم.

واشتعلت المنافسة بين كلا من عاصي الحلاني ومحمد حماقي، واليسا، وأحلام، من أجل انضام المتسابقة ” جيانا ” الفلسطينية، لفريقهم.

أدت جيانا أغنية ” هذه ليلتي ” لكوكب الشرق أم كلثوم خلال حلقة السبت، وأثار صوتها إعجاب لجنة التحكيم.

وفي محاولة عاصي الحلاني لكسب صوت جيانا بالانضمام إلى فريقه، قال لها : ” لا أحد يقدر قيمة المرأة سوى الرجل انضمي لفريقي “، لترد أحلام وإليسا في وقت واحد ” ما حدا دمرنا غير الرجالة “، وتكمل أحلام دعابتها ” أمراض الضغط والسكر كلها بسببكم “.

وحسمت الموهبة الفلسطينية الصراع بين لجنة التحكيم، واختارت الانضمام لفريق الفنانة إليسا.