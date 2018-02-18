بالفيديو.. حماقي يقدم ” خاتم زواج ” لمتسابقة لتنضم لفريقه

نورة الشهري (صدى):

لجأ المطرب محمد حماقي، إلى حيلة مختلفة من نوعها ، ليكسب انضمام إحدى المواهب إلى فريقه ببرنامج ” ذا فويس “.

ونالت الموهبة المغربية، شيماء عبد العزيز،إعجاب المدربين الأربعة بلجنة ذا فويس، وحاول كل منهم اقناعها بالانضمام لفريقه بطريقته الخاصة.

لكن حماقي كانت له طريقة مختلفة حيث أثنى كثيراً على أداء شيماء، وتقدم نحوها على طريقة عروض الزواج، ويقدم لها خاتماً ويسألها إن كانت ستقبله وتنضم إلى فريقه.

وتشهد حلقات البرنامج المعروض على شاشة MBC مصر ،منافسة شديدة بين المدربين الأربعة من أجل ضم أفضل الأصوات إلى فرقهم.