مبابي ينضم إلى باريس سان جيرمان بعد ضمان الفريق وصوله للدوري الممتاز

نواف السالم(صدى):

بعدما تأكد فريق باريس سان جيرمان، أنه لن يهبط لدوري الدرجة الثانية، وأنه سيكون أحد أندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2018 – 2019، أصبح انضمام كيليان مبابى إلى صفوف باريس سان جيرمان بشكل نهائى أمراً مؤكدا.

وحقق باريس سان جيرمان، فوزا عريضاً على ضيفه ستراسبورج بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 26 من الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، واصل بهم صدارة ترتيب الدورى، وضمن بهم أيضاً استحالة هبوطه للدرجة الثانية، حتى لو خسر كل مبارياته المقبلة.

وكان باريس سان جيرمان وضع بنداً فى عقد استعارة مبابى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية من موناكو يقضى بتفعيل بند الشراء وانضمام اللاعب للبياسجى بشكل نهائى حال عدم هبوط فريق العاصمة للدرجة الثانية.