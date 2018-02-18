محكمة تهدد ” فيس بوك ” بغرامة 125 مليون دولار

بروكسل(صدى):

تواجه شركة ” فيس بوك ” غرامة مالية تصل إلى 125 مليون دولار، حيث هددتها محكمة بلجيكية بدفع تلك الغرامة إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية من خلال تتبع المستخدمين على مواقع طرف ثالث.

كانت هيئة مراقبة الخصوصية في لجيكا قضت بإلزام الشركة بحذف جميع البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني عن المواطنين بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين للفيس بوك بأنفسهم.

وأشارت المحكمة إلى أن ” فيس بوك ” تستخدم طرق مختلفة لتعقب سبوك المستخدمين من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.