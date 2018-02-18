أمير الباحة يستمع لشرحا مفصلا عن محتويات جناح الجامعة بالجنادرية

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جناح جامعة الباحة المشارك في بيت الباحة ضمن مهرجان الجنادرية 32 المقام حالياً في مدينة الرياض.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح مفصّل من معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين عن ما يحتويه الجناح الذي يضم عدد من الصور والمطبوعات التعريفية للجامعة وكلياتها، وعرض مرئي للمنجزات التي تمت خلال الأعوام الماضية ومشروع المدينة الجامعية ومراحل إنجازها، مستعرضاً ما تقدمه الجامعة لأبناء وبنات المنطقة من خدمات.

أعرب معالي الدكتور الحسين عن سعادته لزيارة أمير منطقة الباحة لجناح الجامعة المشارك في المهرجان، مؤكداً بأن مشاركة الجامعة تأتي في ظل توجيهات سموه, وضمن حرص الجامعة على حضورها بين الجامعات السعودية، وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن.

وفي نهاية الزيارة تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من رئيس وفد الجامعة فهد بن سعيد آل مجثل بهذه المناسبة.

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