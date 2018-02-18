إنقاذ شاب تسلق جبلًا وفشل في النزول بحائل

علي العنزي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بحائل، بلاغا يفيد بتعلق شاب بأحد جبال منتزه مشار غرب حائل، بعد أن تسلق جزءًا وعرًا من الجبل.

واستنجد المتسلق بالدفاع المدني بعدما فشلت محاولاته للنزول، وتمكن رجال الإنقاذ من إنزاله سليمًا.

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على خطورة تسلق الجبال لغير الهواة ،محذرة من لا تتوافر لديهم الخبرة وأدوات الوقاية الشخصية اللازمة لممارسة هذه الهواية.