بالصور..أجمل 10 نساء في العالم لعام 2018

متابعات(صدى):

أعد موقع Wonders List قائمة لأجمل 10 نساء في العالم لعام ، على أساس الشهرة والجاذبية والذكاء ،ومدى النجاح في الحياة.

وجاءت عارضة الأزياء الفلبينية ليزا سوبيرانو ذات الـ19 عاماً، في صدارة القائمة.

وفي المركز الثاني المغنية وعارضة الأزياء الكورية الجنوبية إيم جين آه الشهيرة باسم نانا، وقد دخلت القائمة لبراءة ملامحها، صاحبة الـ 26 عاماً.

ثالثاً، جاءت الممثلة الأميركية ألكسندرا آنا داداريو، البالغ عمرها 31 عاماً؛ إذ تملك خليطاً من الجمال الإيطالي والألماني والمجري والبريطاني والإيرلندي.

وبالمركز الرابع الممثلة والمغنية الهندية بريانكا شوبرا، البالغ عمرها 35 عاماً، والتي أصبحت واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً.

خامساً، جاءت المغنية والممثلة الأميركية بيونسيه، الحائزة 22 جائزة غرامي، وتبلغ من العمر 36 عاماً.



سادساً عارضة الأزياء تايلور هيل ملاك Victoria’s Secret، في الـ21 من عمرها.



سابعا حلَّت الممثلة التركية فهرية أفجان، البالغ عمرها 31 عاماً.

ثامناً الممثلة البريطانية إيما واتسون، والتي اختيرت لتكون النجمة الأكثر جاذبية على مستوى العالم، وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به مجلة Empire في 2013.

تاسعا الممثلة الأميركية سيلينا غوميز، صاحبة الـ25 عاماً.

عاشراً جاءت المغنية الأميركية تايلور سويفت، صاحبة الـ28 عاماً، والتي جاءت في المركز الثاني بقائمة أثرياء العالم لعام 2017.