حريق بمعبد بالتبت الصينية ولا تقارير عن إصابات

بكين(صدى):

نشب حريق، فى معبد جوخانج فى لاسا بالتبت، وهو أحد أقدس المعابد البوذية هناك، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا كما لم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عنه.

وقالت صحيفة (تبت ديلي) الرسمية، إن الحريق نشب فى قسم من المعبد مع حلول مساء السبت، والمعبد مدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمى ويعود تاريخه لألف عام.

وقالت الصحيفة على حسابها على موقع (ويتشات): “تم إخماد الحريق بسرعة.. ليس هناك ضحايا وعادت الأمور لطبيعتها فى أروقته”.

وأضافت أن زعيم الحزب الشيوعى فى التبت ذهب إلى الموقع للإشراف على العمليات دون المزيد من التفاصيل.

وأظهرت وسائل إعلام رسمية أخرى صورا لألسنة اللهب وهى تتصاعد من المعبد فى حين يقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخمادها.