السويد تمنح الجنسية لعالم محكوم عليه بالإعدام فى إيران

ستوكهولم(صدى):

منحت السويد اليوم الأحد الجنسية لعالم مقيم فى ستوكهولم تحتجزه إيران حاليا وصدر بحقه حكم بالإعدام.

واعتقلت السلطات الإيرانية أحمد رضا جلالي، وهو طبيب ومحاضر فى معهد كارولينسكا فى ستوكهولم، فى أبريل نيسان 2016 وأدين فى وقت لاحق بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتقديم معلومات لها للمساعدة فى اغتيال علماء بارزين فى المجال النووي.

وقالت متحدثة باسم الخارجية السويدية “علمنا أن إدارة الهجرة منحته الجنسية. مستمرون فى عملنا القنصلى فيما يخص جلالى ونطلب تقديم المساعدة القنصلية لمواطننا”.

وأضافت “نجرى اتصالات مستمرة مع ممثلين إيرانيين وطلبنا مقابلة جلالى وعرضنا رأى السويد فى عقوبة الإعدام، والتى ندينها بكافة أشكالها. مطلبنا هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام”.