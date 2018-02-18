بالفيديو..” المغامسي ” يرى إجازة زيارة النساء للمقابر ” بشروط “

عادل الحربي (صدى):

أكد الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه لا حرج من زيارة النساء للمقابر، موضحًا أنه يجوز إن لم تكن المرأة تكثر منه.

وأوضح المغامسي أنه إذا كانت تتوخى من له حق عظيم عليها، كالوالدين، كليهما، أو أحدهما، فإنه يجوز بإذن الله، مضيفَا : ” لو أتت المقبرة ولو من وراء الجدار فزارت قبر أمها فلا حرج عليها في ذلك “.

واستشهد بموقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم السيدة عائشة – رضي الله عنها – دعاء زيارة المقابر: “السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم”.

وقال : ” لو لم يكن في زيارتهن رخصة وجواز لما علَّم النبي صلى الله عليه ةسلم ماذا تقول، ولبيّن لها أن هذا لا يحق للنساء.

وأضاف :” كذلك عدم إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند القبر زيارتها للمقبرة، وإنما أنكر عليها جزعها وهلعها “.

يأتي ذلك على خلفية مطالبة عضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث،بالسماح للنساء بزيارة المقابر، وقوله في تغريدة : ” الراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن بذلك قريباً وفق ضوابط دقيقة تكفل تحقيق المصلحة العامة مع رفع الضرر الواقع على النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك “.