بقرة تغطس تحت الماء هربًا من الذبح

وارسو(صدى):

تمكنت بقرة من الهرب إلى جزيرة منعزلة ، بعدما فرت من الذبح ،وغطست ببحيرة نيسا جنوب بولندا.

وتفصيلا، رفضت البقرة الدخول في شاحنة كانت في طريقها لأن تحوّلها إلى لحم مقطع، واستطاعت الهرب للبحيرة نيسا، بعدما تعدت على أحد العاملين الذين حاولوا استرجاعها.

وأكد صاحب البقرة أنه شاهدها حين غطست تحت الماء وهي في طريقها للجزيرة.

وبعدها وصل رجال المطافيء إلى الجزيرة لنقلها، لكنها هربت وسبحت لحوالي 50 مترًا، مرة أخرى إلى أن وصلت لشبه جزيرة مجاورة.