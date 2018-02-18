خسارة النصر تدفع عائلة إلى تشجيع الشباب
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطن وعائلته يشجعون فريق النصر خلال مواجهته أمام الباطن ثم ظهروا بعد يوم واحد يشجعون فريق الشباب ما أثار العديد من التساؤلات حول الفريق الذي تشجعه العائلة .
وكانت المصادر وثقت تواجد مواطن وعائلته في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، يؤازر فريق النصر في مواجهته أمام الباطن يوم الخميس الماضي والتي انتهت بفوز الباطن 3-0 ووثقت أيضا بعد يوم واحد ذات المشجع وذات العائلة في نفس الملعب في مدرجات فريق الشباب خلال مواجهة الفريق الشبابي وضيفه الهلال مساء أمس الجمعة.
وأثيرت العديد من التساؤلات حول ميول العائلة الرياضية وإذا كانت خسارة النصر دفعتهم لتشجيع الشباب أو أن الملاعب بالنسبة لهم مكانا للنزهة .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 22 دقيقة
هو ماعندهم يتابعون الا هالعائله والا يتابعون المباراه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2657 ] نشر منذ 16 دقيقة
عملو عين الصواب شئ طبيعي
يبحثون عن الافضل وين المشكله😅