ولي العهد يوجه بعلاج اليمنية ” مريم ” صاحبة المرض الغريب

نايف السالم(صدى):

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعلاج الطفلة اليمنية المصابة بمرض غريب يسبب تآكل وجهها وتشوهه تماما، والتي ظهرت بمقطع فيديو نشره الناشط الكويتي رئيس فريق التعاون الخيري التابع للهيئة الخيرية الإسلامية عبدالمانع العجمي.

وأكد ” العجمي “، أن ولي العهد تفاعل سريعا مع مقطع الفيديو، وجاء رده بعد نحو 20 ساعة فقط، بعلاج الطفلة، والتي تدعى ” مريم ” ، بأسرع ما يمكن في مستشفى الشميسي بالرياض، مؤكداً أن فحوصات الطفلة مريم ستكون غداً الأحد.

وأبرز ” العجمي ” حالة الطفلة، التي قال إنها يمنية مقيمة في الرياض، وهي تعاني من حالة مرضية غريبة أكلت جزءاً من وجهها، وأثارت تعاطفاً كبيرة بين المتابعين، الذين فزعوا رحمةً على حالتها وسارعوا بعرض المساعدة.