دراسة: ساعة واحدة من ألعاب الفيديو تزيد التركيز

متابعات(صدى):

كشفت نتائج أبحاث صينية جديدة أن الدماغ تتأثر بممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة، وأن هذه الفترة كفيلة بزيادة مستوى التنبه والتركيز في أنشطة الدماغ. وتعيد هذه النتائج تقييم أهمية ألعاب الفيديو بعد تشكك ساد أوساط البحث العلمي عن فوائدها.

وقالت الدراسة الذين لديهم سنوات خبرة أطول مع ألعاب الفيديو يستفيدون أكثر من اللعب، ويزداد تركيزهم بدرجة أفضل ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة ” فرونتيرس إن هيومان نيوروساينس ” المتخصصة في الأعصاب،

وأظهرت تحسن قدرة المشاركين في اللعب لمدة ساعة على التركيز في أمور أخرى أثناء وبعد الانتهاء من جلسة اللعب.

وأوضحت الدراسة أن اللاعبين الذين لديهم سنوات خبرة أطول مع ألعاب الفيديو يستفيدون أكثر من اللعب، ويزداد تركيزهم بدرجة أفضل بعد جلسة لعب لمدة ساعة واحدة.