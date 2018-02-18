بالصور.. الثلوج تتساقط على مدينة المستقبل

نايف السالم(صدى):

شهدت جبال اللوز الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لمدينة المستقبل ” نيوم ” مساء اليوم تساقط ثلوج وأمطار متفاوتة هذا الشتاء، والتي ازدانت بها سفوج الجبال .

وكانت الثلوج قد هطلت بشكل خفيف بداية الربع الأول من الشتاء ثم عاودت الهطول في شهر يناير الماضي، لتكمل لوحة الجمال التي ألفتها الجبال في كل عام هذا اليوم .

ويعد جبل اللوز من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تمتد جبالها لجبال السروات، الممتدة من غرب منطقة تبوك وحتى وادي رم بالأردن، ويبلغ ارتفاع قمته 2580 مترا فوق سطح البحر، وتنتشر فيه الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها إلى ماقبل الميلاد، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية، التي عرفت بها المنطقة بشكل عام بسبب موقعها الجغرافي المتميز بين الحضارات القديمة.

وتعتبر هذه المنطقة في العصر الحديث والمستقبلي من أهم ركائز التنمية التي ستشهد تحولاً مكانياً واقتصاديا عابراً للحدود، يتمثل في مدينة المستقبل ” نيوم ” التي تأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 م بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة .