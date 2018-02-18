” الصحة ” تحذر من مدعي علاج الجلطات

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة الصحة من التعامل مع مدعين علاج قادمين من إحدى الدول الآسيوية لعلاج أنواع من الجلطات وغيرها، حيث تم القبض على اثنين منهم وسيتم إحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وحق من آواهم ورتب لهم.

وأضافت الصحة، أنه فور ورود المعلومات عنهم فقد قامت بالتحقق السريع والتواصل مع الجهات المختصة للقبض على هؤلاء وضبطهم وإيقافهم وذلك بالتعاون مع إمارة الرياض والجهات الأمنية.

وشدّدت على عدم القيام بأي نشاط طبي بديل دون الحصول على رخصة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ، مؤكدة أن هؤلاء المدعين للطب البديل ليس لديهم أي مؤهلات طبية، وهي عبارة عن وسائل خداع للجمهور للكسب السريع غير المشروع ، وأن هذه الممارسات تخالف العديد من الأنظمة وتستوجب عقوبات مالية وسجن.

وأهابت بجميع المرضى وذويهم بعدم الانسياق خلف هذه الدعايات التي هدفها استغلال حاجتهم الماسة للشفاء السريع وأخذ أموالهم دون علاجهم، وقد يقوم هؤلاء المدعين بإلحاق الضرر بالمرضى.