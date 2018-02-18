دراسة: المنظفات المنزلية تؤثر على حياة المرأة

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن استخدام المنظفات الكيماوية في تنظيف المنزل يضر برئتي المرأة بشكل مماثل لتدخين 20 سيجارة في اليوم، في حين أن استخدام المنظفات لا يؤثر على صحة الرجال.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يستخدمن المساحيق الكيماوية لتنظيف المنزل لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أو يعملن في مجال التنظيف، يعانين من تراجع في وظائف الرئتين مع الوقت.

وأوضحت الدراسة، أن هذا التراجع في وظائف الرئتين، الناتج عن استخدام المرأة للمنظفات، يعادل تقريباً تدخين 20 سيجارة، خلال مدة تتراوح بين 10 و20 عاماً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحذر الباحثون من أن أعمال التنظيف المنزلية، يمكن أن تشكل خطراً على صحة الجهاز التنفسي للمرأة، لكن المثير في الدراسة، أن هذا الأمر لا ينظبق على الرجل، سواء كان ذلك في أداء الأعمال المنزلية، أو بالنسبة للذين يعملون في مهنة التنظيف.