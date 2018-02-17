أكاديمي بجامعة الطائف يحصل على براءة اختراع في مجال الكيمياء الطبية

عبد العزيز القثامي(صدى):

حصل عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الطائف الدكتور هاني عبدالعزيز الديب، على براءة اختراع في مجال الكيمياء الطبية، بعد نجاحه في إنتاج مركبات كيمائية جديدة باستخدام تكنولوجيا (النانو)، وبطرق اقتصادية مبتكرة وصديقة للبيئة، ويسهل على الشركات والهيئات الطبية تصنيعها بأسعار رخيصة الثمن.

ويعد هذا الاختراع الذي نشر في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” الويبو ” من الاكتشافات الطبية المهمة، حيث أثبتت الدراسات مدى الفعالية العالية للمواد العلاجية المكتشفة، ومدى خلوها من السمية.

كما أن تقنية ” الصغائر ” المستخدمة تفتح فرصاً جديدةً في أنظمة توصيل الدواء القابلة للزرع، والتي غالبًا ما يفضل استخدامها مع الأدوية المحقونة، ويقلل الدواء المستهدف من عملية استهلاك الدواء ونفقات العلاج، مما يسهم في تحقيق فائدة اجتماعية شاملة، من خلال تقليص التكلفة لنظام رعاية الصحية العامة.