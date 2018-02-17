جامعة الجوف تعلق الدراسة غداً في المحافظة

علي العنزي(صدى):

وجه معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ في كافة فروع الجامعة بمدينة سكاكا ومحافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل .

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام الجامعي المتحدث الرسمي بجامعة الجوف سلطان الدهيليس، أنه إشارة إلى التنبية المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد اجتمعت اللجنة الدائمة الخاصة بتعليق الدراسة في الجامعة وأقرت تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في جميع فروع الجامعة حفاظاً منها على سلامة أبنائها الطلبة.