بالصور.. وكيل إمارة الرياض يزور جناح الزلفي في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، زار معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الْيَوْمَ، جناح محافظة الزلفي المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

وأطلع الدكتور السديري في جولة على أركان الجناح على أبرز المشاركات والمعروضات التي تشتهر بها المحافظة من حرف يدوية وعادات قديمة وفنون فلكلورية تقدمها الفرق الشعبية ، وكذلك مشاركات الحرفيين والشركات الصناعية التي نشأت من الزلفي.

واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن دور الجهات المشاركة في الجناح والمواد التثقيفية والفنون التشكيلية والحرفية وأجنحة الضيافة والعائلة والطفل والأسر المنتجة.

وتمنى الدكتور السديري المزيد من التوفيق والنجاح للقائمين على المعرض، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع في إبراز تراث المحافظة والعمل على نموها وازدهارها.

بعد ذلك، زار وكيل إمارة منطقة الرياض عدد من أجنحة القطاعات الحكومية المشاركة في المهرجان شملت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية ” مسك ، واطلع على ما تقدمه المؤسسة من رسائل توعوية وتثقيفية تفاعلية حظيت بالتفاعل الإيجابي مع زوار المهرجان والتوجيه اللازم للأسرة والطفل.