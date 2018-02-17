وكيل وزارة العمل يزور جناح الأسر المنتجة بجازان التراثية في الجنادرية

تركي السالم(صدى):

قام وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المهندس عبد الرحمن المطيري أمس، بزيارة جناح الأسر المنتجة المشارك في قرية جازان التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 والذي تشرف عليه جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان .

وشملت الزيارة أركان الأسر المنتجة البالغ عددها ١٨ ركناً، متنوعة بين الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز والخياطة وصناعة الطواقي وصناعة البخور والعطور والبهارات، وتصميم طابعات، ونقش الحناء، والإكسسوارات، وصناعة الصابون، وفن الطباعة، والرسم والمشغولات اليدوية وإعادة تدوير الأصداف والمحار واستخدامها في تزين السعف، والمأكولات الشعبية، والتي تمثل أبرز ما تمتاز به منطقة جازان في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية.

وفي ختام الزيارة أبدى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعجابة بما شاهد من عمل منظم ومبهر من الأسر المشاركة وتنوعها في الأنشطة .