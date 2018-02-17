آل الشيخ: العكايشي ليه مايوحشنا

نواف السالم(صدى):

علق معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي آل الشيخ على أداء التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 83 من مباراة الجولة الـ22 من دوري المحترفين اليوم السبت.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : العكاشي ليه مايوحشنا؟!.

وسقط فريق الاتحاد في فخ التعادل السلبي، على أرضه ووسط أنصاره أمام ضيفه الفتح، في “الجوهرة المشعة”، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المحترفين، حيث أهدر التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد، ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحرم فريقه من العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى.